Tennis | Camporese | ' Sinner sbaglia | ma ormai la Davis è un torneo come un altro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set. - (Adnkronos) - “Ora è il momento di giocare e smetterla con le polemiche. L'Italia è forte, può schierare due squadre ed è favorita sulle avversarie. Canada, Cile e Svezia non sono al nostro livello. Si giochi per vincere con i migliori del momento. Lo scorso anno siamo arrivati a un passo dal traguardo con Sonego e Musetti. Ma che nostalgia per la “vecchia” Coppa.” Omarha giocato incon un gomito fuori uso. Anche i suoi compagni di squadra di allora (Paolino Canè) sono scesi in campo con infortuni menomanti. Erano le punte della nazionale italiana che agli inizi degli anni ‘90 contendeva i passaggi del turno alla Germania di Becker e Stich, agli Stati Uniti. Imprese e sconfitte, su tutto l'amore per la. Altri tempi,...