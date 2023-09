Tennis | bookie guardano già alla prossima stagione di Sinner | in quota il primo Slam

(Di martedì 12 settembre 2023) Ropma, 12 set. - (Adnkronos) - Janniksta vivendo un 2023 di livello altissimo. Il numero uno d'Italia, al centro delle polemiche legatemancata partecipazione in Coppa Davis, in questaha conquistato la posizione numero 6 nel ranking ATP, miglior posizionamento finora per lui, e ha centrato il suotrofeo in un Masters 1000, a Toronto. Il ventiduenne di San Candido ha dimostrato di aver ancora dei margini di miglioramento, soprattutto in ottica: quest'anno ha raggiunto il secondo turno al Roland Garros, gli ottavi in Australia e a New York e la semifinale a Wimbledon. Risultati positivi, ma sicuramente migliorabili per unta che può ambire ai vertici di questo sport. Gli esperti di Sisal puntano sulla vittoria di uno dei quattro Major già l'anno ...

NEW YORK (USA) - Finale a sorpresa agli Us Open , dove domani (10 settembre, ore 22 italiane) Novak Djkokovic affronterà per il titolo Daniil Medvedev e non Carlos Alcaraz, sconfitto in semifinale dal ...Dopo la vittoria nel derby contro Lorenzo Sonego, Jannik Sinner è approdato al terzo turno dello Us Open, dove lo attende Stan Wawrinka. Il trentottenne svizzero, primo avversario di Jannik in uno ...Il terzo candidato deia vincere l'ambito Major è un tennista che a New York ha già trionfato nel 2021: Daniil Medvedev, dato vincente a 11. Non è escluso, però, quello che sarebbe un primo, ...

