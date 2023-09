Tennis | Binaghi su Fognini | “Abbiamo parlato | saremo il primo e il secondo tifoso Dobbiamo vincere tante Davis”

(Di martedì 12 settembre 2023) Le polemiche (forse) sono messe definitivamente da parte. Anche perché ora si scende in campo e c’è bisogno di risultati. A breve scattano i gironi di Coppa, con l’Italia impegnata in quel di Bologna, priva di Jannik Sinner, Matteo Berrettini e di un Fabiorimasto deluso dalla non convocazione. Sull’argomento le dichiarazioni all’ANSA del presidente della FederazioneAngelo: “Sono cose che in famiglia succedono, ho apprezzato chemi abbia chiamato stamattina echiarito un po’ di cose”. E ancora: “Una telefonata di grande equilibrio e intelligenza e da domani io e luiildi questa nazionale che sono i suoi figli sportivi. Poi affronteremo questo ...

