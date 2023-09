Temptation Island | Mirko sbugiarda Perla dopo UeD | insulti a Greta

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 12 settembre 2023) Uomini e Donne è iniziato e durante la puntata di ieri c'è stato il tanto atteso confronto tra gli ex volti di, tra cui:Vatiero,Brunetti, Igor Zeetti eRossetti. I telespettatori sono rimasti particolarmente colpiti dal temperamento pacato di, la quale si è addirittura avvicinata al suo ex e alla sua nuova compagna per salutarli. In queste ore, però,ha registrato una diretta Instagram in cui ha portato alla luce una versione dei fatti piuttosto differente. Nello specifico, il ragazzo ha svelato alcuni comportamenti che avrebbe assunto la sua ex contro la sua attuale compagna. A tal proposito, ha invitato i telespettatori a non fidarsi del vittimismo di, in quanto sarebbe solo una trovata per ...