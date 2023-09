Teatro San Carlo | giudice del lavoro reintegra Lissner

(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) – Il Tribunale di Napoli ha ordinato l’immediatazione del Maestro Stéphanenell’incarico di sovrintendente (e, di conseguenza, anche di direttore artistico) delSandi Napoli. Lo comunica una nota del collegio difensivo di, composto dal giuslavorista Claudio Morpurgo (studio Morpurgo e Associati), dal costituzionalista prof. Giulio Enea Vigevani (università Milano-Bicocca e studio ACCMS) e dall’esperto di governance Pietro Fioruzzi (studio Cleary Gottlieb). Ildel, Clara Ruggiero, ha emesso un'ordinanza cautelare che ha deciso, infatti, che il decreto Legge 10 maggio 2023, n. 51 che era stato utilizzato per anticipare la risoluzione del rapporto ditrae ...

