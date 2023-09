Teatro San Carlo di Napoli | il tribunale dispone il reintegro di Lissner

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 12 settembre 2023) Ildiha disposto ildi Stephanein qualità di sovrintendente delSandi. I giudici hanno riconosciuto la natura "contra personam" della norma introdotta dal governo con il decreto dello scorso 10 maggio, con cui l'esecutivo prepensionavaper far posto aFuortes, in uscita dalla Rai, ai vertici dell'istituzione partenopea. Ufficialmenteriprende quindi servizio al San, ma adesso il management delricorrerà in appello. In attesa di capire l'esito della vicenda, il comune disarà comunque obbligato a continuare a pagare il manager francese. Inoltre, secondo l'opinione della ...