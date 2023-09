Tardelli | «Spalletti ci porterà all’Europeo e al Mondiale»

(Di martedì 12 settembre 2023) Marcoa La Gazzetta dello Sport ha affidato la sua visione ottimista sullo stato delle cose azzurre. Ecco le sue dichiarazioni Centrocampista dell’Italia Mundial del 1982, oggi opinionista tv. Marcoa La Gazzetta dello Sport ha affidato la sua visione ottimista sullo stato delle cose azzurre: «Io non sono così pessimista: l’Italia non è assolutamente quella vista in Macedonia. Altrimenti sarebbe un dramma. Abbiamo un’altra storia. Quando avrà tutti gli azzurri a disposizione,potrà lavorare con le sue idee, troverà il gioco e i risultati, e andràe anche al. Servirò qualche partita assieme, un po’ di tempo».

