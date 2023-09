Taranto | Eziolino Capuano come Delio Rossi | rissa sfiorata in panchina con un giocatore!

Capuano come Delio Rossi . L'allenatore delnon ha digerito le proteste di Ferrara dopo la sostituzione . Il capitano ha sbattuto il pugno contro la panchina e il tecnico, che si ...Il derby pugliese, infuocato, frae Foggia è ancora attualità. Lo scorso 3 settembre la squadra diCapuano è passata contro i rossoneri. Lo spettacolo si è realizzato in campo sicuramente, con una partita di assoluto ...Al "Donato Curcio" di Picerno , intanto, da segnalare il primo gol con la maglia deldi Pietro Cianci , centravanti che ha deciso di rilanciarsi alla corte diCapuano. 1 - 1 il ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Una furiaCapuano contro il suo capitano nel, Antonio Ferrara, che non ha preso bene la sostituzione e si è scagliato con un pugno verso la panchina al momento del cambio. 'Se ho sostituito ...

Eziolino Capuano come Delio Rossi. L'allenatore del Taranto non ha digerito le proteste di Ferrara dopo la sostituzione. Il capitano ha sbattuto il pugno contro la panchina e il tecnico, che si ...La sostituzione, poi qualche parolina di troppo e i nervi che saltano. È successo ieri sera durante Picerno-Taranto, al 58'. Il Taranto era sotto di 1-0 (la partita è finita 1-1, con gol di Cianci per ...La mannaia di Eziolino Capuano si è abbattuta su Antonio Ferrara, capitano del suo Taranto, dopo quanto accaduto nel match contro il Picerno: ...