Tar Sospende il Decreto di Abbattimento dell' Orsa F36

(Di martedì 12 settembre 2023) Trento - Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) di Trento ha accolto la richiesta presentata dall'associazione Leal e ha sospeso ildiF36, emanato dal presidentea Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Questa decisione ha provocato una serie di reazioni da partee associazioni animaliste, che esprimono preoccupazione per la sorte del cucciolo. Gli avvocatia Leal, Giada Bernardi e Rosaria Loprete, hanno commentato la sospensione deldisottolineando che non condividono la mancata sospensione'ordine di cattura. Secondo loro, l'F36 non rappresenta una minaccia pericolosa, e il ...