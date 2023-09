Lo scrive il ministro degli Esteri Antoniosu X. . 12 settembre 2023L'Italia, tramite il ministro degli Esteri Antonio, si è detta pronta a inviare aiuti esanitari. Come hanno fatto la Francia, la Turchia e gli Stati Uniti. Ed è arrivato il via libera ...Comunque l'Italia, tramite il ministro degli Esteri Antonio, si è detta pronta a inviare aiuti esanitari, come dichiarato anche da Francia, Turchia e Stati Uniti. Come aiutare le ...

Tajani, team Protezione civile in partenza per la Libia Agenzia ANSA

Italy's government is 'responding immediately' to requests for help from authorities in flood-hit eastern Libya, and civil protection experts are already heading to the area, according to foreign mini ...Il governo italiano risponde subito alle richieste di sostegno per l'alluvione nell'est della Libia: una squadra avanzata di valutazione è già in partenza coordinata dalla nostra Protezione civile".