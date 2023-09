Tajani “Il Mes non è una priorità | serve una riforma di sistema”

(Di martedì 12 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Mes “non è una, io ritengo si debba affrontare tutta la questione economica e fiscale, è tutto unche deve essere affrontato perchè non si possono solo approvare le riforme che piacciono a qualcuno, deve essere fatto un quadro generale di riforme. Il discorso è ampio e il Mes è un capitolo di questa strategia”. Così il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio, a Rtl 102.5.torna poi sulle tensioni dei giorni scorsi tra il governo e il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. “Criticare un commissario europeo non è un reato di lesa maestà. Come Italia abbiamo ottimi rapporti con la Commissione europea, siamo con l'Europa ed è la nostra stella polare – sottolinea il ministro -, ma siamo convinti che la Commissione debba fare la sintesi degli ...

«La Russia cerca alleati e sostegno, anche di tipo militare. Ha bisogno di musulmani per continuare l'attacco in Ucraina. Si rivolge al peggiore interlocutore possibile, la Corea del Nord, con un atte ...