Tabellone Wta San Diego 2023 | Ons Jabeur guida il seeding | al via Jasmine Paolini

(Di martedì 12 settembre 2023) Ilcompleto del Wta di San. Sul cemento californiano primo appuntamento dopo lo Us Open con la tunisina Onsche è la testa di serie numero uno, ma le avversarie non mancano: al via la greca Maria Sakkari, terza testa di serie del, presente anche Caroline Garcia chela parte bassa del. Ma sono tante le avversarie che possono fare bene: tra queste c’è anche l’unica azzurra ai nastri di partenza ovvero: l’italiana affronterà una qualificata al primo turno. Ecco ilcompleto con tutti gli accoppiamenti e i risultati del torneo aggiornati giorno dopo giorno. COPERTURA TV MONTEPREMIWTA SANPRIMO ...

La 36enne di Massa Lombarda, n.115 del ranking e 4 del seeding, ha liquidato per 60 62, in appena 55 minuti di partita, l'olandese Susan Lames, n.238, ripescata income lucky loser dopo ...Doi 6 - 2 3 - 6 6 - 3 È l'olandese Arianne Hartono, numero 191, ad aggiudicarsi il match dei ... Matteo Trombacco Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022Sconfitta all'esordio Bencic, sorpresa da Sasnovich Al via anche il San Diego Open, torneo500 ... nella prima giornata con in campo le giocatrici delprincipale si sono giocati sei match,...... segnata oltretutto da alcune pause, ben sette titoli Slam, dueFinals e una medaglia d'oro ... Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022

WTA Osaka 2023: il tabellone. Cinesi e Maria a caccia di soddisfazioni OA Sport

WTA: Paolini in campo a San Diego. Si gioca anche ad Osaka Ubitennis

Buona la prima per Sara Errani nel “Tiriac Foundation Trophy” (WTA 125 - montepremi 115.000 dollari) che si sta disputando sui campi in terra ...Primi turni con tante sorprese nel torneo che apre lo swing asiatico del circuito femminile: gli aggiornamenti ...Vittorie in tre set per Kalinina su Pliskova e per Potapova su Parks. Sconfitta all’esordio Bencic, sorpresa da Sasnovich ...