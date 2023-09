Svezia-Cile oggi in tv | programma | orario | canale e diretta streaming fase a gironi Coppa Davis 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 12 settembre 2023) Laaffronterà ilnella prima sfida del Girone A relativa alladella. A rompere il ghiaccio in quel di Bologna saranno, determinate a partire con il piede giusto e mettere in discesa il discorso qualificazione. Ampiamente favoriti alla vigilia i sudamericani, che potranno fare affidamento sul loro top player Nico Jarry e su un secondo singolarista di livello come Tabilo o Garin. Laha invece perso per ritiro Mikael Ymer, che ha salutato il tennis dopo la squalifica per doping, e schiererà l’altro fratello Ymer, Elias, insieme al giovane Leo Borg. Confronto sulla carta a senso unico, ma che potrebbe comunque regalare sorprese, visto che in ...