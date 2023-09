Suppletive Monza | palla a Schlein | Pd locale per candidatura ' del territorio' **

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set (Adnkronos) - "E' una decisione nazionale". I dem locali guardano al Nazareno per l'attesa scelta sulle suppletive per il seggio del Senato lasciato vacante da Silvio Berlusconi, quello che coincide con il collegio-Brianza. La questione ormai è nota, ed è arrivata al punto di caduta: entro il fine settimana bisogna decidere per rispettare il termine per il deposito delle liste di lunedì. In corsa, al momento, ci sono Adriano Galliani, Marco Cappato, Cateno De Luca e Domenico Di Modugno. Manca un candidato del Pd, che deve sciogliere la sua riserva. Ieri si è svolta una lunga riunione del Pd dicon Igor Taruffi, il responsabile Organizzazione del partito, braccio destro della. Il partito, come aveva già fatto in una lettera aperta alla segretaria, ha confermato la sua indicazione ...

leggi anche Elezioni2023: data, candidati e sondaggi La biografia di Cateno De Luca Nome : Cateno De Luca Data di nascita : 18 marzo 1972 Luogo : Fiumedinisi (Messina) Famiglia : ...... del resto proprio sul salario minimo ha sempre manifestato di trovarsi agli antipodi di Fratoianni mentre, ad esempio, alledinon ha risparmiato complimenti per Adriano Galliani. ...Marco Cappato, candidato alledicon Azione, Europa Verde, Sinistra italiana e +Europa e tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, rivolge un nuovo appello al Pd per le alleanze, in vista delle elezioni. "Pare ...Il leader del movimento Sud con nord, candidato alledel collegio diche fu di Silvio Berlusconi , ha in mente un piano non semplice: mettersi alla testa di un fronte autonomista ...

**Suppletive Monza: palla a Schlein, Pd locale per candidatura 'del ... Il Tirreno

Monza, le suppletive dopo la morte di Berlusconi: i 4 candidati e l’assenza del centrosinistra Corriere della Sera

Non solo calcio nella puntata di “Monza, una città da serie A”, andata in onda su Teleshopping. Infatti, è intervenuto come ...Domenica 17 settembre De Luca si recherà alla festa della Lega. Consegnerà a Calderoli lo Statuto della Sicilia ...«Le suppletive sono elezioni diverse.C’è meno attenzione mediatica, scarsa affluenza, e si sceglie spesso non per appartenenza politica ma su dinamiche del territorio. Poi qui il collegio coincide con ...