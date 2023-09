Supplenza su ore pari o inferiori alle 6 | più domande per lo stesso spezzone | a chi va assegnato

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 12 settembre 2023) L’attribuzione delle supplenze per il 2023/24 è ancora disciplinata dall’OM 112/2022. In essa si trovano anche le disposizioni per le assegnazioni degli spezzonio inferiore6 ore, che nelle scuole avviene proprio in questi giorni. Gli spezzoni sono di competenza dei Dirigenti Scolastici, che li ricevono dall'Ufficio Scolastico in quanto non più utilizzabili per la formazione di cattedre intere. L'articolo .