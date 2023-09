Su TV8 il viaggio delle coppie in gara prosegue alla volta di Kolhapur | Badami e Hampi Chi dovrà abbandonare il gioco?

(Di martedì 12 settembre 2023) Dopo la prima tappa, che ha visto i concorrenti partire da Mumbai per raggiungere Satara, ildi Pechino Express 2023 continua. Stasera alle 21.30 su TV8 va in onda la seconda puntata. Il cast è ancora al completo. Sono 9 lein, ma una verrà eliminatafineprove di oggi.conduzione, la coppia formata da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. Pechino Express 2023: ecco le...

Fuori dal podio: La7, Incon Barbero Democrazia e dittatura : 977.000 spettatori (5,5%);. ..., Robin Hood principe dei ladri : in attesa dei dati. Amadeus, conduttore di Affari tuoi I dati ...... Presa Diretta ha convinto 797.000 persone (4.28%); Rete Quattro: Quarta Repubblica ha raggiunto 780.000 spettatori (5.67%); La7: Incon Barbero ha interessato 977.000 spettatori (5.53%);:...La7 con Incon Barbero ha catturato l'attenzione di 977.000 spettatori con uno share del 5,53%. Robin Hood principe dei ladri suè stato visto da 388.000 spettatori, lo share è del 2,5%. ...: Robin Hood - Principe dei ladri , il film del 1991, diretto da Kevin Reynolds, con Kevin ... Nove: Little Big Italy , al via il nuovodi Francesco Panella alla scoperta dei tre migliori ...

"Pechino Express 2023" in chiaro su TV8: le coppie e la prima tappa Io Donna

Pechino Express: La Via delle Indie per la prima volta in chiaro su ... Digital-Sat News

Trama: Emma deve dimostrare il suo valore al suo capo, il proprietario di una serie di libri di viaggio. Ma quando si scontra con il figlio del sindaco Riley in una missione per esplorare una città ...Ascolti tv 11 settembre 2023, in prima serata su Rai 1 la serie Il giovane Montalbano Un’albicocca, in replica, ha registrato una media di 3.154.000 telespettatori, share 18.4%.Perciò si imbatte in un viaggio verso una città chiamata Love ... Riley attende alla porta… Chi ha rubato la mia vita film Tv8 Chi ha rubato la mia vita film Tv8 Oggi va in onda Chi ha rubato la mia ...