...storia di una bambina di 11 anni che un tribunale francese ha riconosciuto consenziente allo... di e con Vincenzo Pirrotta, in scena il 2 e il 3 dicembre: un viaggio dentro la città die ......storia di una bambina di 11 anni che un tribunale francese ha riconosciuto consenziente allo... di e con Vincenzo Pirrotta , in scena il 2 e il 3 dicembre : un viaggio dentro la città di...... iniziata alla Vucciria e terminata su un marciapiede dove era stata soccorsa da due passanti, ma anche un video di una parte dello, ripreso da uno dei ragazzi arrestati, Angelo Flores, l'...

Stupro Palermo: la Procura vuole risentire la vittima dello stupro ilGiornale.it

Lo stupro di gruppo di Palermo, così come quello di Caivano, e tutti gli altri episodi di violenza, ci raccontano un paese in cui la violenza di genere è dilagante e si manifesta in modi sempre più ...Intervista allo psicologo e psicoterapeuta, volto social e tv, alla ricerca di un senso per i crimini sessuali ...