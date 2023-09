“Stupidaggini!” Giuliacci show da Porro | sbugiardate le bufale meteo

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 settembre 2023) “Arriva un uragano e colpirà la Sicilia”. Nel corso dell'edizione dell'11 settembre di Quarta Repubblica, il talkdi Rete4, Nicolaospita il colonnello Marioe gli chiede conto delle fake news di parte della stampa sugli allarmi: “Tutti i cicloni, o quelli della fascia tropicale o quelli della fascia atlantica, si alimentano di calore e più aumenta la temperatura della Terra e più è facile che si formino. Ci sono due gravi. Non è vero che era un uragano, poi il 6-7 settembre era prevedibile che non potesse raggiungere l'Italia. Un uragano è un ciclone della fascia tropicale, noi siamo nel Tropico del Cancro, deve essere un enorme ammasso nuvoloso che ruota in senso anti-orario, con diametro di 400-500 chilometri, poi c'è una tipica area di sereno di 30-40 chilometri ...