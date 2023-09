Strappa il soldi dalle mani dell’anziana vittima ma non fa in tempo a scappare | beccato dalla Mobile

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 12 settembre 2023) Caserta. Nella serata di ieri la Squadradella Questura di Caserta ha tratto in arresto un trentenne della provincia di Napoli, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti, resosi stavolta responsabile dei reati di truffa e di furto con strappo ai danni di un’anziana donna residente nel capoluogo casertano. Gli investigatori della Squadra, mentre transitavano per le vie del centro cittadino, hanno notato un uomo che stazionava con fare sospetto all’esterno di un edificio. Gli agenti hanno seguito il sospettato e lo hanno visto entrare all’interno dello stabile. Gli operatori della Squadra, pertanto, hanno fatto ingresso nell’edificio e poco dopo hanno bloccato l’uomo nel momento in cui usciva frettolosamente da un’abitazione; in quel frangente gli investigatori hanno notato che il ...