Strage Brandizzo | la dirigente che disse ‘no’ ai lavori | “Non potevo fare di più”

(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) – Sull’incidente ferroviario diparla oggi lache la sera della, in servizio a Chivasso,all’inizio dei. “Sicuramente l’evento mi ha scossa tantissimo, è un evento che non si può dimenticare, sono però consapevole di aver fatto il mio lavoro nel migliore dei modi rispettando quello che è il regolamento. Più di quello non avrei potuto”. Queste le parole al Tg1 di Vincenza Repaci, laMovimento di Rfi di turno nella sala controllo la notte tra il 30 e 31 agosto quando un treno ha investito e ucciso 5 operai che si trovavano sui binari per eseguiredi manutenzione. Nell’intervista la giovaneconferma quello che era già emerso dai ...

