Stop Germania a migranti da Italia | i dati degli ultimi mesi

(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) – Ladiceaiin arrivo dall'. Berlino blocca il 'meccanismo di solidarietà' volontario, fermando gli arrivi dal nostro paese. Laadotta la decisione perché, come evidenzia il quotidiano Die Welt, è sottoposta ad una forte pressione migratoria. Cosa significa il semaforo rosso per l'? Quanti sono iche dall', dopo l'approdo, decidono di spostarsi in? Non molti, a giudicare daiin possesso dell'Adnkronos: sono 1.042 iricollocati indall'ottobre 2022 a oggi a fronteoltre 100mila arrivi (118.436) insolo da gennaio 2023. La decisione di ...

