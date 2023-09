“Stop al Grande Fratello” | la nuova edizione inizia male | cosa succede

(Di martedì 12 settembre 2023) NEWS TV. Ladelha preso il via con una decisione che ha catturato l’attenzione degli spettatori: la diretta non sarà più operativa 24 ore su 24. La notizia è stata comunicata da Alfonso Signorini, il conduttore del programma, al termine della prima puntata trasmessa l’11 settembre. Questa svolta ha generato curiosità e domande tra il pubblico affezionato al celebre reality show italiano. Leggia anche: Rosy Chin, chi è la sconosciuta delamica dei Vip Leggia anche: Cesara Buonamici, tremenda gaffe alla prima del “”: che spoiler: non più 24 su 24 Nella puntata inaugurale, quindici concorrenti sono entrati nella casa del ...

merito di Pioli che, siamo sicuri, avrebbe rinunciato molto molto volentieri a questa sosta ... Al suo posto gioca Kjaer e. Da questo punto di vista l'aspetto più importante sarà quello di ...È ripartito ilFratello. Quest'anno, come annunciato ormai da mesi da Pier Silvio Berlusconi, il reality - show di Canale 5 cambia veste.al trash e alla volgarità. Questi i dettami dell'amministratore ...merito di Pioli che, siamo sicuri, avrebbe rinunciato molto molto volentieri a questa sosta ... Al suo posto gioca Kjaer e. Da questo punto di vista l'aspetto più importante sarà quello di ...... anche e soprattutto in previsione delloai motori termici . Il Ministro dell'Ambiente e della ... "L'Italia aderisce conconvinzione all'Alleanza Globale per i biocarburanti, essendone stata ...

Diretta Grande Fratello, stop alle 3 di notte: perché non dura più 24 ore Blog Tivvù

La diretta del Grande Fratello non dura più 24 ore, perché si ... Fanpage.it

È ripartito il Grande Fratello. Quest'anno, come annunciato ormai da mesi da Pier Silvio Berlusconi, il reality-show di Canale 5 cambia veste. Stop al trash e alla volgarità. Questi i dettami ...La diretta del Grande Fratello 2023 non sarà più attiva 24 ore su 24: si fermerà alle 3 di notte per poi riprendere alle ore 9 del mattino successivo ...Paul Pogba sarebbe risultato positivo al testosterone in un controllo dopo la prima giornata di campionato quando la Juventus ha giocato in trasferta alla Dacia Arena contro l'Udinese. Lo apprende ...