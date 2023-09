Stasera in TV | su Canale 5 | il film “Brooklin” con Saoirse Ronan

Leggi su ilfaroonline

Basato sull'omonimo romanzo di Colm Tóibín, il film Brooklyn verrà trasmesso in tv su Canale 5 alle 21.20. Ambientata nel 1952, La pellicola narra le vicende di Eilis Lacey, originaria di un piccolo villaggio irlandese, che emigra negli Stati Uniti in cerca di opportunità. Dopo un periodo di adattamento a Brooklyn, la ragazza trova un lavoro e si innamora di Tony. Tuttavia, a causa di un tragico, quanto improvviso, evento, Eilis è costretta a tornare in Irlanda. Lì ritrova gli amici e i luoghi che aveva lasciato per andare in America. Così Eilis dovrà scegliere tra il legame con la sua terra natia e il sogno di una vita. Brooklyn è un film del 2015 diretto da John Crowley, candidato agli oscar nel 2016 per miglior film, miglior attrice protagonista e migliore sceneggiatura non originale.