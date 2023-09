Stampaggio lamiere per il settore automotive | cosa sapere?

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 12 settembre 2023) Lodelleper ilè un processo fondamentale nell’industria automobilistica, essenziale per la produzione di componenti strutturali e parti esterne di veicoli. Questo processo industriale è noto per la sua importanza nell’ottimizzazione delle prestazioni, della sicurezza e dell’estetica dei veicoli. Processo didelleIl processo didelleè generalmente suddiviso in diverse fasi, ciascuna delle quali contribuisce alla creazione di parti automobilistiche precise e affidabili: taglio: la materia prima, generalmente una lamiera di acciaio o alluminio, viene tagliata in fogli di dimensioni appropriate per la successiva lavorazione; piegatura: i fogli vengono piegati utilizzando ...