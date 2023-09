Stallo al San Carlo | il giudice reintegra Lissner come Sovrintendente | al suo posto Sangiuliano aveva nominato l’ex ad Rai Fuortes

(Di martedì 12 settembre 2023) Il più classico dei colpi di teatro non poteva che aver luogo al Sandi Napoli.e direttore artistico Stephaneè statoto in via cautelare nelle sue funzioni daldel lavoro di Napoli. «Un atto di giustizia, dopo mesi trascorsi in un ‘limbo’ che non meritavo io ma soprattutto non meritavano il Teatro Sane la città di Napoli», ha esultato il maestro, «oggi, il Tribunale di Napoli ha dato il primo segnale, fondamentale, diil mio licenziamento sia stato un atto illegittimo e ad personam, privo di quei contenuti di “civiltà giuridica” che devono guidare ogni ordinamento democratico». Il manager teatrale austriaco era stato costretto a lasciare la direzione dopo che il ...

Pur smentend o le voci iniziali che lo volevano come sostituto di Lissner, due mesi e mezzo dopo Fuortes diventava sovrintendente delCarlo, con la firma del decreto da parte del ministro della ...La premier aveva parlato anche di un 'curioso' sul dossier Ita. Una questione, fa notare ... Venerdì, invece, sempre nella città diGiacomo, si riuniranno i ministri delle Finanze dei 20 ......piscina di Sant'Elia che continua ad essere ostaggio chi di sa chi al dormitorio in fase di,... Dormitorio via Prov.le perVito Lo hanno definito "ghetto" il dormitorio in via Prov.le per...Aperture dei giornali dedicate allo scontro tra Giorgia Meloni e l'Ue: 'Curiososul caso Ita'. Spazio anche al precariato nel mondo della scuola: in classe su quattro ...spazio alla gara di...

Stallo al San Carlo, il giudice reintegra Lissner come Sovrintendente ... Open

"L'ex Mazzini Non è di Metro" Il sindaco replica alle critiche sulla ... LA NAZIONE

PORTO SAN GIORGIO - I social imperano, l’assessore Fabio Senzacqua e l’ex sindaco Nicola Loira si scontrano in un paio di video postati sulle ...VENEZIA - Lo stallo si risolverà entro metà settembre: la data non c’è ancora, ma il Consiglio della Procuratoria di San Marco non ha alcuna intenzione di prolungare ...Reazioni positive alla presa di posizione del sindaco. Confcommercio "Nostro il merito di aver riportato la questione sotto i riflettori".