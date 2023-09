Squalifica e risoluzione del contratto | cosa rischia Pogba dopo la positività al doping

Leggi su today

(Di martedì 12 settembre 2023) Una notizia che ha scosso l'intero ambiente bianconero. Paul, in seguito ad un controllo effettuato in occasione della prima giornata di campionato contro l'Udinese dello scorso 20 agosto, è risultato positivo al testosterone. Il centrocampista, in attesa delle controanalisi, è stato...