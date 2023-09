Sport e diversity | torna a Milano la Run for Inclusion

(Di martedì 12 settembre 2023) 7,24 chilometri. Come a simboleggiare un impegno costamte, sette giorni su sette e 24 ore su 24. E' la lunghezza del percorso della Run For, la corsa non competititva ideata da Uniting Group ...

... ha dichiarato Nicola Corricelli, Chief Culture & New Business Officer di Uniting Group."Ovviamente noi siamo in prima linea sempre per la promozione delloma soprattutto per la promozione dell'...'Inclusion,, sostenibilità sono già oggi dei pilastri su cui fondare la crescita sociale ... 'Lonon può né deve essere luogo di discriminazioni', ha commentato Martina Riva, l'Assessora ......e inclusione', afferma in apertura della conferenza stampa l'assessora allo, turismo e ... Parole di qualsiasi tipologia, storie, perché tutto è&inclusion. A presentare l'evento ...... Luca Massidda, Università degli Studi della Tuscia; Rosalba Belmonte, Università degli Studi della Tuscia; Pasquale Quaranta,editor - La Stampa; Mara Cinquepalmi - Giulia

Milano, 12 set. (askanews) - 7,24 chilometri. Come a simboleggiare un impegno costamte, sette giorni su sette e 24 ore su 24. E' la lunghezza del percorso della Run For Inclusion, la corsa non competi