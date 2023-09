Speleologo americano salvato dopo 9 giorni a mille metri di profondità.

(Di martedì 12 settembre 2023)novein cui è rimasto bloccato a oltredicon una emorragia interna, Mark Dickey è stato tratto in salvo da una squadra internazionale di soccorritori che si sono calati dentro la Grotta Morca, un complesso remoto di tortuosi passaggi sotterranei nelle montagne del Tauro, nella Turchia meridionale. La grotta, la terza più profonda della Turchia, raggiunge quasi 1,3 chilosotto terra nel suo punto più basso. Lostatunitense “è stato estratto dall’ultima uscita della grotta”, ha dichiarato la Federazione speleologica turca, aggiungendo che “la parte dell’operazione di soccorso in grotta si è conclusa con successo”. L’esploratore quarantenne ha avuto problemi di stomaco mentre esaminava le...

