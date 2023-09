“Spazzatura” | Ryanair contro Urso Le tratte nuove e quelle che saltano

Leggi su quifinanza

(Di martedì 12 settembre 2023) Il decreto anti rincari voluto dal Governo per fermare il caro biglietti aerei non è piaciuto ae alle compagnie low cost. Non è un segreto che il vettore irlandese sia stizzito dalla decisione dell’esecutivo Meloni, col decreto che non è stato digerito dai piani alti della compagnia tanto da minacciare la grande fuga dall’Italia. Un passo indietro che è già avvenuto, conche ha deciso di tagliare alcunee diminuire i voli, ma una minaccia che risuona forte e che la compagnia non tira indietro, proseguendo nel suo camminol’Italia e il decreto definito “”.il decreto“Questo decreto illegale, danneggerà il traffico nazionale italiano poiché incoraggerà le compagnie aeree, come ...