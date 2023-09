Spazio | anche un italiano nella missione Ax-3 Crosetto | “Fondamentale per strategia italiana”

(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) – Annunciato l'equipaggio della terzaAxiom, e fra gli astronauti c'èun colonnellodell'Aeronautica Militare, Walter Villadei. Axiom Space ha annunciato i quattro membri dell'equipaggio che trascorreranno fino a 14 giorni a bordo della Stazione Spaziale durante laAx-3. L'equipaggio è formato dall'astronauta svedese del progetto Esa Marcus Wandt che viaggerà verso la Stazione Spaziale Internazionale con laAxiom 3 (Ax-3) non prima di gennaio 2024. A lanciare laAx-3 sarà un razzo SpaceX Falcon 9 su una navicella spaziale SpaceX Crew Dragon diretta alla la Stazione Spaziale, il lancio è in programma dal Kennedy Space Center della Nasa, in Florida, negli Usa. Marcus, spiega l'Agenzia Spaziale ...

Sabato ci sarà e a giudicare dalle giocate viste con la maglia del Portogallo, ci arriverà... quasi 2000 minuti giocati complessivamente con i nerazzurri che hanno trovato maggiore. Ecco ..."Alluvioni nel deserto La vera causa di questi disastri": parla Sottocoronanei giorni successivi i fenomeni saranno 'estremamente disomogenei nelloe nel tempo, con diverse aree che ......di campionato e se a Cagliari non avesse subito un duro colpo probabilmente avrebbe giocato... quasi 2000 minuti giocati complessivamente con i nerazzurri che hanno trovato maggiore. Ecco ...... ai modelli di materia oscura fredda , stando ai quali i grumi di materia oscura risiedono non solo all'interno delle galassie (colore giallo pallido, nello schema qui sopra), manello...

Un italiano nello spazio con la missione Ax-3: chi è Adnkronos

To the Stars: storie di donne andate nello spazio - MEDIA INAF Media Inaf

Anche quest’anno ci sarà spazio per gli chef emergenti che parteciperanno al "Next generation student contest Conad", la competizione dedicata alle nuove generazioni di chef rivolta agli alunni degli ...La missione consentirà di specializzare e valorizzare ulteriormente le competenze nazionali nel dominio Spazio, anche grazie alla collaborazione con il mondo accademico, industriale e imprenditoriale” ...Nella legge delega sulla riforma fiscale ha trovato spazio anche la rateizzazione delle imposte di fine novembre e ora l’obiettivo è arrivare a novità concrete già in vista della scadenza dell’anno in ...