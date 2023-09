Spalletti rende l’Italia una squadra | trova un lavoro a Raspadori e fa un favore a Garcia

(Di martedì 12 settembre 2023) Le notizie sono due, o più di due. La prima è cheunadi pallone. E non è poco. La seconda è chebatte l’Ucraina 2-1 e aggancia il secondo posto nel girone con una partita in meno. La terza è che il ct decide di morire con le proprie idee: Immobile in panchina (non entra nemmeno nel secondo tempo, entra Retegui: scelta tecnica?) e conferma che un ruoloce l’ha: è centravanti. La copertina la merita Frattesi che segna entrambi i gol, da centravanti consumato.si infuria quando ascolta la frase “il calcio è semplice”. Eppure qualcosa di semplice c’è: se in campo vanno Frattesi e Zaniolo e non Cristante e Politano, è più probabile che tu possa vincere le partite. Sì, lo sappiamo che al posto di Cristante ha ...

Immobile è un giocatore che si muove continuamente sul fronte offensivo e questocomplicato ... l'Italia, dopo l'addio di Mancini, ha deciso di affidarsi a. Il tecnico, dopo la vittoria ...Un pari, quello di Skopje, chegià decisiva la sfida di martedì all' Ucraina , a +3 proprio sull'Italia. Una vittoria dei ragazzi diconsentirebbe agli azzurri di avere il destino ...Così il Ct della Nazionale, Luciano, ha commentato il pareggio di sabato dell'Italia ... Il pareggioancor più complicato l'accesso a EURO 2024. Martedì l'Italia affronterà l'Ucraina ......Condò il giorno dopo l'esordio con pareggio in Macedonia della nuova Italia di: 'Delusione per un risultato che ci mette ansia. Il primo tempo mi fa ben sperare, mentre il secondo mi...

La prima vigilia di Spalletti da CT dell'Italia: Mai avuto un presidente ... Fanpage.it

Italia, parla Spalletti: "Vogliamo far innamorare gli italiani". Rivivi la diretta Corriere dello Sport

Fulvio Marrucco, avvocato e agente Fifa, è intervenuto in Marte Sport Live, su Radio Marte: “Quando giocherà Natan Posso dire che ad oggi nessuno ha la certezza sull’effettivo valore di questo ragazz ...Domani alle 12 inizia la vendita per gli abbonati dei biglietti per Napoli-Real Madrid di Champions del 3 ottobre. Curve a 45 e 55 euro, distinti a 120 e 150 euro ...L'Italia del nuovo corso di Luciano Spalletti stecca all'esordio: Matteo Politano è già un dubbio per il CT, i dati chiamano Nicolò Zaniolo ...