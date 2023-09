Una delle tante lavate di capo cheha dovuto fare nella decisiva serata di San ...Un "accordo molto complesso", come è stato definito in via Allegri, separadalla panchina azzurra. Piantato in asso da Mancini,per modalità e tempi del divorzio, dopo aver ...Condividi su: Ieri pomeriggio il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini , ha dato le dimissioni e in questi giorni verrà sostituito (in pole): a riguardo il giornalista Michele Criscitiello , nel suo consueto editoriale per il sito Sportitalia, ha usato parole durissime contro l'allenatore marchigiano: A Ferragosto è ...L'antefatto,fuorionda: cosa era successo . Napoli, telefonata- Sabatini: il retroscena svelato . L'antefatto,fuorionda: cosa era successo. ...

Spalletti furioso con Gnonto: "Non gliela devi ridare!". Cosa è successo Corriere dello Sport

La difficile sfida di Spalletti Il Manifesto

Un urlaccio in piena regola rivolto verso Gnonto. Uno di quelli che il giovane attaccante si ricorderà a lungo. Siamo al 73' quando Spalletti redarguisce a muso duro il bomber dell'Italia "colpevole" ...La squadra di Luciano Spalletti è reduce dal deludente pareggio contro la ... il vantaggio di Ciro Immobile e le critiche nei confronti di Donnarumma sono state furiose. Il portiere classe 1999 è ...Nel suo debutto come allenatore della Nazionale, Luciano Spalletti non è riuscito a ottenere un buon risultato. La partita contro la Macedonia ha riportato alla mente il periodo di crisi della squadra ...