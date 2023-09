Spalletti felice ' stasera giocato un buon calcio'

Il ct dell'Italia Lucianosi gode la sua prima vittoria sulla panchina azzurra contro l'Ucraina "Loro erano bravi sulle ripartenze - aggiunge il ct azzurro - per loro quel risultato non ......e tra i protagonisti dello scudetto conquistato nella passata stagione sotto la guida di. ... Da capitano a capitano, èper la fascia sul braccio di Immobile: "Penso che Ciro sia un ...'Non vedo l'ora di scoprire tutto di questa nuova realtà, sono molto', ha detto, e dobbiamo ... Lucianoha detto di essere pronto ad aspettarlo, nonostante il Qatar, e ha giurato di ...DOHA (Qatar) - La nuova avventura di Marco Verratti sta per iniziare. Il centrocampista, archiviato il caso Italia con le parole di, è sbarcato a Doha per sostenere le visite mediche e quindi firmare il contratto che lo legherà all' Al - Arabi , club del massimo campionato del Qatar. Il costo del cartellino si dovrebbe ...

Spalletti non è certo felice. Sofferenza e tre punti d’oro Riparte forte l’Ucraina a inizio ripresa, con Locatelli che si sostituisce a Donnarumma e salva il 2-2 dal velenoso mancino di Zinchenko. Poi ..."Stasera bisogna essere contenti, abbiamo preso due situazioni nel primo tempo e poi nella ripresa e non si deve essere pignoli. La squadra stasera ha giocato un buon calcio ed e' stata nella partita ...Il centrocampista, omai ex Psg, è arrivato in Qatar per firmare un contratto che lo legherà all'Al-Arabi ...