Spalletti | «Dobbiamo essere più cattivi sotto porta ma l’Italia ha giocato un buon calcio»

(Di martedì 12 settembre 2023)ha parlato anche a Sky dopo aver parlato alla Rai. «È finita bene, bisogna ringraziare il pubblico, sono venute da tutte le parti d’Italia, ho visto anche persone di Napoli qui. La squadra haun, di situazioni ne abbiamo create tante, abbiamo sofferto un po’ nel secondo tempo ma qualcosa si deve pur concedere, non si può cominciare e finire nella metà campo avversaria. «Qualche cosa si è cominciata a vedere stasera, hanno fatto triangolazioni, l’aggiramento sull’area di rigore degli avversari dove poi abbiamo creato opportunità con ipotetiche palle gol.più. Loro sono scesi due volte, la prima abbiamo recuperato la seconda ci hanno fatto gol. Il secondo tempo i ragazzi sono stati moto bravi, loro nel finale di tempo ...

...sulla prestazione degli azzurri Luciano, Ct dell'Italia, ha parlato al termine della sfida contro l'Ucraina sulla prestazione degli azzurri. Le sue dichiarazioni: "Staseraessere ...SpallettiDopo il triplice fischio il commento di Lucianoa 'Rai Sport': 'Stasera bisogna ... 'Nel secondo tempo loro erano bravi in ripartenza, noiavere più qualità nel fare terzo e ...Rebrov Le dichiarazioni dialla vigilia " A San Siro non devo chiedere nulla; siamo noi a ...vincere e produrre anche un buon calcio, cosa che non abbiamo fatto a Skopje. Nessuno di ..."Penso di avere una squadra fortissima.essere una Nazionale compatta e con dei valori". Così aveva detto Lucianoalla vigilia della sfida contro l'Ucraina a San Siro . La carica del ct azzurro, alla sua seconda panchina ...

In 50.000 per spingere gli Azzurri con l'Ucraina. Spalletti: “Dobbiamo ... FIGC

Spalletti: "Dobbiamo vincere ogni partita. San Siro Meritiamoci il ... Eurosport IT

[themoneytizer id=”99064-6] Al termine del mach vinto dall’Italia contro l’Ucraina per 2-1, il tecnico della Nazionale Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni della Rai. Queste le sue parole: “Stas ...Luciano Spalletti centra la prima vittoria da ct della Nazionale ... Qualcosa però l’Italia ha sofferto nel finale: “Nel secondo tempo loro erano bravi in ripartenza, noi dobbiamo avere più qualità ...Il c.t. azzurro trova la prima vittoria della sua gestione contro l'Ucraina dopo il pari con la Macedonia: "La squadra ha giocato a calcio, bene così" ...