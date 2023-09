Spagna | prima da titolare per Yamal

(Di martedì 12 settembre 2023) De La Fuente non ha paura nel far giocare i giovani e contro Cipro ha scelto di mettere dall’inizio anche LamineDe La Fuente non ha paura nel far giocare i giovani e contro Cipro ha scelto di mettere dall’inizio anche Lamine. Il classe 2007 del Barcellona dopo il primo gol con lacontro la Georgia avrà la possibilità di giocare dal primo minuto.

Quindi, per il fuso orario, in Italia sono disponibili nondelle 21:00. Oltre che nel nostro ... Islanda, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Slovacchia, Slovenia,e Svezia.Solo gli operatori video hanno potuto fare delle ripresedell'inizio dei lavori in modo da ... È situata sì al centro di Roma, a pochi passi da piazza di, ma in una stradina laterale con un ...ECONOMIA - Santiago de Compostela (): incontro Eurogruppo. Ore 9,00. - Trieste: si conclude laedizione del "Forum Risorsa Mare", organizzato da The European House - Ambrosetti. Ore 10,00.Fare Vela è in, per documentare questastorica regata a sei. Il tempo appare un po' perturbato e viste le prestazioni degli AC40 ci sarà da divertirsi, con venti pomeridiani attesi ...

Spagna, Mar Galceràn è la prima deputata con sindrome di Down Vanity Fair Italia

Retroscena dalla Spagna: “Il Barça aveva pensato a un ex Udinese prima di Cancelo” ItaSportPress

Il ritorno in Spagna ha permesso a Isotta Fraschini di provare la sua Tipo 6 LMH Competizione anche durante la notte e con il bagnato ...una giovane reporter spagnola della trasmissione '"En boca de todos", in onda sul canale "Cuatro", stava realizzando un servizio televisivo su un caso di furto in un negozio quando è stata avvicinata ...SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Gaya; Gavi, Rodri, Merino; Yamal, Morata, Williams. Ct. De La Fuente ...