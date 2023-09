Spacciatore arrestato dalla squadra volante

(Di martedì 12 settembre 2023) Nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di prevenzione attuata con mirati servizi di controllo in città dove maggiore viene registrato l’allarme sociale e nello specifico in zona Campo di Marte, nella serata di ieri 11 settembre, il personale dellaVolanti sotto la direzione del V.Q.A. Marco Gallorini hanno proceduto all’arresto di una persona per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti, hanno individuato un uomo che, temendo di essere sottoposto a controllo, ha accennato un tentativo di fuga non prima di gettare un involucro di cellophane a terra. Operando in perfetta sinergia, il personale dellaha recuperato immediatamente l’involucro, mentre gli oagenti di un’altrahanno raggiunto il fuggitivoe lo hanno immobilizzato Il pacchetto recuperato conteneva 10 stecchette sigillate ...

Si sono aperte le porte del carcere per lo33enne, già noto alle forze dell'ordine che, ad inizio agosto, a Imola, nonostante gli ... mentre il 33ene era stato. Il giudice, dopo il ...Incastrato dall'appuntamento. Un ragazzo di 29 anni, un italiano senza precedenti, è statodomenica mattina a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di tre flaconi di Ghb, la droga dello stupro. A ...... incapace di rispettare le regole, come accertato dai Carabinieri della Sezione Operativa di Imola che nel pomeriggio dell'8 agosto, lo avevanoper spaccio di sostanze stupefacenti, ...Nella notte tra venerdì e sabato, la polizia haun uomo, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nel corso dell'ordinario servizio di controllo del territorio, una volante che percorreva la zona ...

Uboldo, pusher gambizzato a fucilate. Arrestato il feritore: era al mare in Spagna IL GIORNO

Eroina, hashish e marijuana: spacciatore sessantenne in manette GenovaToday

Sostanza stupefacente e 95 euro in banconote sono stati debitamente sequestrati. L’arrestato, trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, oggi verrà condotta in Tribunale per il processo per ...L’agguato è andato in scena nell’ambito della guerra fra bande di spacciatori per la piazza nei boschi del Saronnese e dell’Alto Milanese ...E’ stato trovato a Sitges, in Spagna, e sarà presto estradato il 38enne che aveva ferito a fucilate un extracomunitario ...