Sonia Bruganelli su Bonolis | “Ci innamoreremo di nuovo? Chi può dirlo”

(Di martedì 12 settembre 2023)e Paolosi sono separati: lo avevano raccontato in un’intervista a Vanity Fair del giugno 2023, nella quale la donna aveva raccontato che i rapporti fossero sereni e ci fosse ancora un grande affetto tra i due. Oggi l’imprenditrice, intervistata da Silvia Toffanin, è tornata a parlare del suo matrimonio davanti alle telecamere di Verissimo, al quale racconta di aver trascorso le vacanze estive proprio con l’ex compagno: “Ci vogliamo bene. Mi sembra naturale che si continui a condividere del tempo insieme, soprattutto se ci sono dei figli”, dice. La coppia, infatti, insieme da 1997 e sposata dal 2002, ha tre figli: Silvia, 20 anni, Davide, 19 anni, e Adele, 15. E il loro rapporto è più saldo che mai, anche se in modo diverso rispetto a prima: Alcuni sentimenti e modalità di vita cambiano: vivere in appartamenti ...

Articoli più letti Tutti pazzi per Blake Lively di Valentina Dirindinsulla separazione da Paolo Bonolis: "Abbiamo trascorso le vacanze insieme perché ci vogliamo bene" di Marzia ...Articoli più letti Tutti pazzi per Blake Lively di Valentina Dirindinsulla separazione da Paolo Bonolis: "Abbiamo trascorso le vacanze insieme perché ci vogliamo bene" di Marzia ...Articoli più letti Tutti pazzi per Blake Lively di Valentina Dirindinsulla separazione da Paolo Bonolis: "Abbiamo trascorso le vacanze insieme perché ci vogliamo bene" di Marzia ...Articoli più letti Tutti pazzi per Blake Lively di Valentina Dirindinsulla separazione da Paolo Bonolis: "Abbiamo trascorso le vacanze insieme perché ci vogliamo bene" di Marzia ...

Sonia Bruganelli, rivelazione in tv: “Amo ancora moltissimo Paolo Bonolis e spero che non si rifaccia una fa OGGI

Ormai cardine della televisione italiana, Paolo Bonolis non fa mai mistero del suo ingente patrimonio, fatto di immobili e aerei privati, dunque ecco ...L'ex fidanzata di Bonolis ha rivelato un dettaglio agghiacciante sulla separazione tra il conduttore e Sonia Bruganelli.Intervistata da Silvia Toffanin nei salottini di "Verissimo", Sonia Bruganelli non esclude un ritorno di fiamma con Paolo Bonolis nel prossimo futuro.