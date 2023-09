Sondaggi politici | Fratelli d’Italia al 28 | 5% | Pd quasi 10 punti sotto

(Di martedì 12 settembre 2023) L'ultima rilevazione Swg sulle intenzioni di votosi mantiene nettamente primo partito con il 28,5%. E’ quanto emerge dall’ultimoo politico Swg sulle intenzioni di voto. Il partito di Giorgia Meloni stacca di10il Pd di Elly Schlein che si attesa al 19,7%. Segue il Movimento 5 Stelle al 17,4%. Quindi la Lega al 9,6%, Forza Italia al 6,4%. Sfiora la soglia del 4 per cento, in vista delle europee, Azione di Carlo Calenda al 3,8%. Seguono Alleanza Verdi-Sinistra 3,3%, Più Europa al 2,7% e subitoItalia Viva di Matteo Renzi al 2,6%. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

L'ultima rilevazione Swg sulle intenzioni di voto Fratelli d'Italia si mantiene nettamente primo partito con il 28,5%. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio politico Swg sulle intenzioni di voto. Il ...Fratelli d'Italia riesce ad arrivare alla prima assemblea col ruolo di partito traino del governo senza la preoccupazione di un segno meno nei. Ma è un sollievo relativo. Secondo la nuova rilevazione Swg - Radar, il calo di consensi registrato al termine della pausa estiva si è fermato e Giorgia Meloni può presentare una ripresa di ...L'Argentina è divisa internamente e l'opposizione, in testa neiper le presidenziali del ... l'allargamento dei Brics potrebbe complicare ulteriormente il raggiungimento di accordi......- che non votano pensando all'ideologia. Lo dimostra il successo di Meloni che è arrivata al 26 per cento nonostante solo il 6 in Italia si dichiari di destra. Ormai gli steccati...

Fratelli d'Italia stacca di quasi 10 punti il Pd, cosa dicono i sondaggi Adnkronos

Sondaggi politici, FdI frena il calo ma il consenso dei mesi scorsi resta lontano. Flessione Pd nei giorni de… la Repubblica

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia si mantiene nettamente primo partito con il 28,5%. E’ quanto emerge dall’ultimo sondaggio politico Swg sulle intenzioni di voto. Il partito di Giorgia Meloni stacca di ...Il gradimento per il governo Meloni passa dal 50 al 35% in un anno. Lo dice un sondaggio Swg per La7. Per il sondaggio stato intervistato un campione di 800 soggetti maggiorenni residenti in Italia.la loro inclinazione a condividerle e le loro inclinazioni politiche. Nel sondaggio rivolto ai partecipanti i ricercatori hanno presentato dieci titoli pubblicati online, di cui cinque erano notizie ...