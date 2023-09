Sondaggi elettorali Tecnè | più del 50% non ha fiducia nel governo

(Di martedì 12 settembre 2023) In discesa sia il centrodestra che il centrosinistra Questa settimana secondo idinon vi sono buone notizie né per la maggioranza né per l’opposizione di centrosinistra. La prima è vista in calo dello 0,2%, la seconda arretra invece dello 0,3%. A livello di partiti sia Fratelli d’Italia che Lega perdono un decimale e scendono rispettivamente al 28,4% e all’8,8%, mentre Forza Italia è stabile a un ottimo 10,2%. Nel centrosinistra il Pd è visto in calo di due decimali, al 20,1%, e +Europa di uno, al 2,4%. Sale solamente Sinistra Italiana/Verdi, ma solo dello 0,1%, al 3,6%. A sorridere è invece il Movimento 5 Stelle, che anche per Tecné cresce, di tre decimali per la precisione, e arriva al 15,8%. In aumento, di uno 0,1%, anche Azione, al 3,7%, mentre gli ex alleati di Italia Viva lasciano ...

È il caso del Movimento 5 Stelle , che secondo idi Swg passa dal 16,9% al 17,4%, crescendo a livelli che secondo i vari istituti non toccava dai tempi dell'elezione di Elly ......di Stato non venga denunciato per l'inclusione o l'esclusione di Trump dalle liste. Dove ... Ial momento lo danno strafavorito per la nomination del Partito Repubblicano e quelli ...... aspirante alla nomination repubblicana, è largamente in testa nei, nonostante la ridda di ... Rudy Giuliani, è stato già giudicato responsabile di avere diffamato due funzionari...... definizione che trovo un po' ridicola per un partito che è al 20% nei, parlano in realtà ... che possano eventualmente costituire alleanze, ma mai un partito unico. La storia della ...

Sondaggi sulle presidenziali in Argentina, favoriti al primo turno Javier Milei e Sergio Massa, fuori dal ballottaggio Patricia Bullrich ...Profonda sfiducia dell’opinione pubblica statunitense. Biden alla pari di Trump nei sondaggi nonostante le quattro incriminazioni, ma sull’evidente declino psicofisico del presidente vige una sorta di ...Secondo i sondaggi elettorali di Swg la fiducia nel governo è in discesa, mentre risale quella in Giorgia Meloni ...