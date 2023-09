Sondaggi elettorali Swg | risale il M5S e ora è meno lontano dal Pd

(Di martedì 12 settembre 2023) In aumento di mezzo punto anche il centrodestra Guadagnare mezzo punto in una settimana nelle intenzioni di voto non è cosa da poco se si è un partito medio. È il caso del Movimento 5 Stelle, che secondo idi Swg passa dal 16,9% al 17,4%, crescendo a livelli che secondo i vari istituti non toccava dai tempi dell’elezione di Elly Schlein a segretaria Pd. Ed è proprio il confronto con il Partito Democratico a offrire spunti interessanti: questo è invece in calo dello 0,4% e per la prima volta scende sotto il 20%, al 19,7%. Tra i due partiti di opposizione ora vi è una differenza di solo il 2,3%, contro il 3,2% precedente. Anche la maggioranza avanza dello 0,5%, grazie al progresso di tre decimali di Fratelli d’Italia, che sale al 28,5%, e a quello dello 0,2% della Lega, ora al 9,6%. Stabile, al 6,4%, è invece Forza ...

Il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,3 per cento dopo il brusco calo delle ultime settimane. I dem tornano sotto i 20 punti ...(Adnkronos) – Fratelli d’Italia si mantiene nettamente primo partito con il 28,5%. E’ quanto emerge dall’ultimo sondaggio politico Swg sulle intenzioni di voto. Il partito di Giorgia Meloni stacca di ...Il gradimento per il governo Meloni passa dal 50 al 35% in un anno. Lo dice un sondaggio Swg per La7. Per il sondaggio stato intervistato un campione di 800 soggetti maggiorenni residenti in Italia.