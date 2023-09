Solo Gentiloni può evitare la rottura I big pro-Schlein con il commissario Ue

(Di martedì 12 settembre 2023) Presentando le stime di fine estate (al ribasso) sulla crescita economica in Europa e in Italia, con la mazzata per il nostro Paese l'anno prossimo, Paoloha evitato di rispondere alle polemiche partite dal governo italiano, in particolare dai due vicepremier, per... Segui su affaritaliani.it

Intanto da Bruxelles il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni abbraccia la linea Meloni. Le PMI spendono il 2,5% del loro fatturato per ottemperare agli obblighi fiscali. Secondo la Commissione, le norme proposte semplificherebbero le procedure.

Ed anche per liberare risorse. «Le Pmi – ha osservato ancora Gentiloni - spendono circa il 2,5% del loro fatturato solo per adempiere ai propri obblighi fiscali. Si tratta di una quota 3,5 volte ...STRASBURGO - Un limite massimo di pagamento "più rigoroso" di 30 giorni. È il cardine della nuova proposta di regolamento presentata dalla Commissione Ue sulla lotta ai ritardi di pagamenti a tutela ...Lo scenario dovrebbe migliorare (ma non per tutti) nel 2024, con una crescita pari all’1,3 per cento nell’Eurozona e all’1,4% in tutta l’Ue. L’Italia, invece, dovrebbe crescere appena dello 0,8%.