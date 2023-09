Sollevamento Pesi | Reyes Martinez regala l’oro all’Italia | “Gioia azzurra!”

(Di martedì 12 settembre 2023) Il classe 1996, diventato campione del mondo nei Mondiali in corso a Riyad (categoria 81 kg), ha parlato in esclusiva a Notizie.com: “Sono felice, questo sport è come una religione…” Una gara chilo a chilo, l’ultima alzata di slancio è quella decisiva: oro oppure fuori. Oro, oro: 193 kg sollevati e tutti gli avversari scavalcati con un totale di 356 kg. Oscar, atleta del CS Esercito, hato ierila medaglia più preziosa ai Mondiali diin corso a Riyad, categoria 81 kg. “Questo sport è come una religione, sono contento di aver vinto la medaglia d’oro con i colori azzurri!”, esclama il classe 1996 in esclusiva a Notizie.com. Nato a Holguín, provincia nel sud di Cuba. Il suo 2023 è stato straordinario: campione d’Europa, campione del mondo. ...

La Nazionale italiana di sollevamento pesi conquista la prima medaglia d'oro ai Mondiali di Riyad. In Arabia Saudita Oscar Reyes è riuscito a compiere l'impresa conquistando il titolo nella categoria da 81 kg. L'azzurro ha ......Mondiali staffetta mista Montreal (la Nazione maschile e la Nazione femminile che vincono si qualificano) LUGLIO 2022 9 - Ciclismo su pista inizio ranking olimpico AGOSTO 2022 1 "...L'italo cubano Oscar Reyes Martinez ha conquistato la medaglia d'oro ai Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento sulla pedana di Riyadh in Arabia Saudita, nella categoria non olimpica fino a 81kg, con un totale di 365kg e uno strappo da incorniciare d'argento.

Risultato storico per il Team Italia FIPE ai Mondiali di Sollevamento Pesi: Oscar Reys è Campione del Mondo nella 81kg ...