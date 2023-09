Sollevamento pesi | Pizzolato verso Parigi 2024 Tre chance per centrare la qualificazione

(Di martedì 12 settembre 2023) Nonostante il fuori gara causato dai tre nulli nello strappo ai Campionati Mondiali di Riad (Arabia Saudita) possiamo tranquillamente affermare che la rincorsa di Antoninole Olimpiadi diè ufficialmente cominciata. La stella azzurra del, che nella giornata ieri è salita in pedana dopo ben un anno e mezzo di stop, nelle dichiarazioni post gara ha infatti detto espressamente di voler tornare subito in palestra per potersi allenare al meglio e farsi trovare pronto per i prossimi eventi diolimpica. Ma quanteavrà da adesso in avanti Nino per volare a? Stando al calendario presente sul sito ufficiale della Federazione Internazionale, la IWF, il siciliano avrà a ...

La Nazionale italiana diconquista la prima medaglia d'oro ai Mondiali di Riyad. In Arabia Saudita Oscar Reyes è riuscito a compiere l'impresa conquistando il titolo nella categoria da 81 kg. L'azzurro ha ......Mondiali staffetta mista Montreal (la Nazione maschile e la Nazione femminile che vincono si qualificano) LUGLIO 2022 9 - Ciclismo su pista inizio ranking olimpico AGOSTO 2022 1 "...L'italo cubano Oscar Reyes Martinez ha conquistato la medaglia d'oro ai Campionati Mondiali 2023 di, in corso di svolgimento sulla pedana di Riyadh in Arabia Saudita, nella categoria non olimpica fino a 81kg, con un totale di 365kg e uno strappo da incorniciare d'argento. 'Mi sento ...

LIVE Sollevamento pesi, Mondiali 2023 in DIRETTA: il ritorno di Antonino Pizzolato nei -89 kg OA Sport

Risultato storico per il Team Italia FIPE ai Mondiali di Sollevamento Pesi: Oscar Reys è Campione del Mondo nella 81kg ...Antonino Pizzolatto non ha vissuto la sua miglior giornata ai Campionati del Mondo 2023 di sollevamento pesi, decidendo di di ritirarsi e di non prendere parte all’esercizio di slancio dopo aver comme ...