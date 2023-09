Solidarietà | Smile house aderisce a campagna ' testamento solidale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set. (Adnkronos) - LaFondazione Etsallapromossa da "", il Comitato che riunisce molte delle organizzazioni non profit nazionali, per celebrare e promuovere la cultura del lascito. "Nel contesto del lascito, l'atto di designare una parte del proprio patrimonio o dei propri beni rappresenta un esempio tangibile di generosità. È un modo duraturo per continuare a sostenere cause importanti anche dopo la propria vita, contribuendo così a lasciare un'impronta positiva sulle comunità e sulle iniziative supportate". Così Beatrice Menis dalla Chiesa, fondatrice e consigliere delegato dellaFondazione Ets. "La partecipazione al Comitato ...