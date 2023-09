lasulla presidenza della Banca europea degli investimenti: non sarebbe attesa già questa settimana nel consiglio dei governatori dell'istituto finanziario dell'Ue, che si riunirà ...... i servizi segreti turchi avrebbero condotto una campagna di propaganda contro la Francia, tecnicamente una campagna di influenza digitale, contro lafrancese di vietare nelle scuole l'...La chiusura del traforo del Monte Biancodi un anno. La commissione intergovernativa (Cig), composta di rappresentanti dei ministeri ... Lasul rinvio dei lavori al traforo Monte Bianco "...Dopo essere stata posticipata di 8 giorni ,di un anno la chiusura del traforo del Monte Bianco per i lavori di manutenzione . La, come appreso dall' Ansa , è stata presa dalla commissione intergovernativa , composta di ...

Slitta la decisione su vertici Bei, non arriverà a Santiago Tiscali Notizie

Traforo del Monte Bianco, slitta la decisione sulla chiusura Agenzia ANSA

Un altro capitolo nella vicenda Dia in casa Salernitana: dopo la mancata cessione e la non convocazione, il caso si infittisce ...(ANSA) - BRUXELLES, 12 SET - Slitta la decisione sulla presidenza della Banca europea degli investimenti: non sarebbe attesa già questa settimana nel consiglio dei governatori dell'istituto ...La decisione di rinviare lo stop agli Euro 5 in Piemonte a ottobre 2024 restituisce un minimo di serenità alle imprese del settore trasporti ...