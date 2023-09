Sindrome Psg Donnarumma | ecco la verità | cosa c' è dietro il flop

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) Gigioè il manifesto diè stata la Nazionale negli ultimi due anni e disi spera non sia più. Ovvero una squadra in cui la convocazione si guadagna per quanto fatto in passato e non per quel che si fa oggi e nella quale la maglia da titolare è garantita per il nome stampato alle sue spalle anziché per le prestazioni di chi l'ha indossa. Il caso diè il più evidente della categoria di cui sopra: dall'11 luglio 2021, la magica notte di Wembley in cui parò tutto e di più, il suo rendimento è in caduta libera. E a chi gliel'ha fatto notare in passato, il portiere ha risposto sgarbatamente. Della serie: come osi criticare me, eroe dell'Europeo vinto? Questa mancanza di umiltà ha accompagnato l'Italia fino alla notte di Skopje, dove è riemersa dopo il gol realizzato, quando inconsapevolmente ...