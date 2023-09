Simula l' incidente del figlio di 11 anni | papà indagato per falso

(Di martedì 12 settembre 2023) AGI - Un 43enne avrebbe fornito false dichiarazioni in merito all'che ha visto coinvolto ilundicenne lo scorso 12 luglio ad Andria. L'uomo, dopo aver portato il bambino in emergenza al pronto soccorso dell'ospedale "Bonomo", ha dichiarato che il piccolo era stato investito, mentre attraversava, da un pirata della strada che era fuggito senza prestargli soccorso. Vista la gravità delle ferite i medici si erano riservati sulla prognosi. Immediatamente sono partite le indagini della squadra mobile della questura andriese, sotto il coordinamento della procura di Trani, per l'identificazione del presunto pirata della strada. La versione fornita dal 43enne, pero', non ha convinto i poliziotti e sono stati acquisiti elementi che smentivano le parole dell'uomo sull'accaduto: tanto che, il giorno successivo, proprio il...

Il fatto accaduto ad Andria. Un uomo ha portato il bambino al pronto soccorso dando poi due versioni differenti. A quanto sembra invece, viaggiava senza alcun tipo di protezione sul paraurti di un tra ...L’uomo sembrerebbe abbia simulato l’incidente del figlio, raccontando che sarebbe stato investito da un pirata della strada per nascondere la realtà dei fatti, ovvero che il bambino sarebbe caduto dal ...Incidente col trattore, il figlio di 11 anni cade ma il padre ... personali stradali ai danni di minore e simulazione di reato. Il 43enne avrebbe infatti simulato l'investimento del figlio da parte di ...