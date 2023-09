Silvia Toffanin svela attori di Terra Amara ospiti a Verissimo | chi ci sarà

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 12 settembre 2023) Quello disu Canale 5 è un successo inarrestabile. La soap turca ha conquistato letteralmente il pubblico sfiorando i tre milioni di telespettatori. Una storia fatta di colpi di scena, gelosie, intrighi e potere, con le storie ambientate nella Turchia degli anni 70, coinvolta in una profonda crisi che portò a una netta divisione tra benestanti e non abbienti. L'amore e la passione al centro della soap messi alla prova da una serie di eventi e circostanze che sfiorano il limite. Alla luce dei grandi numeri sia in share che in spettatori, nelle prossime puntate disaranno alcunidi. In una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzonihato che ci ...