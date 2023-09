Signora senza pace Il Polpo Pogba finisce nella rete antidoping | rischia 4 anni di stop

(Di martedì 12 settembre 2023) Il tormentato francese trovato con valori anomali di testosterone dopo Udinese-Juventus. Sospeso in via cautelare. Gelido il club: "Ci riserviamo il diritto di considerare i prossimi passi procedurali"

Signora senza pace. Il "Polpo" Pogba finisce nella rete antidoping ... ilGiornale.it

