Shang-Chi | i fan si stanno chiedendo dove sia finito in questi due anni | ecco le teorie!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 12 settembre 2023) Sono passati dueesatti dall’uscita di-Chi e la leggenda dei dieci anelli e i fan della Marvel hanno pensato a cosa avesse fatto il personaggio-Chi (Simu Liu) in questo periodo.-Chi e la leggenda dei dieci anelli: ma dov’èindue? In alcuni dei più popolosi thread dei fan Marvel in questo momento, c’è molta immaginazione e dibattito su questo argomento. Nonostante la natura one-and-done della sua presenza nel Marvel Cinematic Universe al momento, ci si aspettano ancora grandi cose dal personaggio mentre la Saga del Multiverso si avvia verso i suoi eventi più grandi, Avengers: La dinastia Kang e Avengers: Secret Wars. Per questo motivo, i fan hanno molte idee su come l’eroe si stia preparando per la battaglia, che ...